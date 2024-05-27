Партия Макрона может проиграть выборы в Европарламент

Эммануэль Макрон и его союзники рискуют проиграть предстоящие летом выборы в Европейский парламент из-за позиции по Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французов мало волнуют общеевропейские проблемы и поддержка Киева. По данным опросов, только десятая часть респондентов считает ситуацию в Украине одним из трех факторов, который может повлиять на их выбор при голосовании. В то же время около трети отдали предпочтение вопросу о безопасности. Французов гораздо больше беспокоит безопасность внутри собственных границ, чем глобальная, – делают вывод аналитики.