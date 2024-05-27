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Партия Макрона может проиграть выборы в Европарламент

27 мая 2024 07:32
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Эммануэль Макрон и его союзники рискуют проиграть предстоящие летом выборы в Европейский парламент из-за позиции по Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия Макрона может проиграть выборы в Европарламент-1

Французов мало волнуют общеевропейские проблемы и поддержка Киева. По данным опросов, только десятая часть респондентов считает ситуацию в Украине одним из трех факторов, который может повлиять на их выбор при голосовании. В то же время около трети отдали предпочтение вопросу о безопасности. Французов гораздо больше беспокоит безопасность внутри собственных границ, чем глобальная, – делают вывод аналитики.

# Выборы # Эммануэль Макрон # Новости Франции

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