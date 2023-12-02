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Голодовка украинских дальнобойщиков на границе с Польшей продлилась 3 часа

02 декабря 2023 13:50
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Три часа продлилась голодовка украинских дальнобойщиков на границе с Польшей. Стороны не смогли провести переговоры из-за вмешательства полиции, однако устроившие забастовку польские дальнобойщики установили ряд новых правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голодовка украинских дальнобойщиков на границе с Польшей продлилась 3 часа-1

Активисты обещают пропускать по семь фур в час вместо одной, как говорилось ранее. При этом гуманитарные и военные грузы смогут двигаться беспрепятственно и вне очереди. Ситуация на польско-украинской границе остается критической. Ранее выступающих против льгот перевозчикам Украины коллег поддержали и в Словакии.

# Акции протеста # Фотофакт

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