Голодовка украинских дальнобойщиков на границе с Польшей продлилась 3 часа

Три часа продлилась голодовка украинских дальнобойщиков на границе с Польшей. Стороны не смогли провести переговоры из-за вмешательства полиции, однако устроившие забастовку польские дальнобойщики установили ряд новых правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты обещают пропускать по семь фур в час вместо одной, как говорилось ранее. При этом гуманитарные и военные грузы смогут двигаться беспрепятственно и вне очереди. Ситуация на польско-украинской границе остается критической. Ранее выступающих против льгот перевозчикам Украины коллег поддержали и в Словакии.