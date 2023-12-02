Российские десантники пресекли высадку ВСУ в Херсонской области

Российские десантники осуществили атаку ВС Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области, используя барражирующие боеприпасы «Ланцет», пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.

Военнослужащие РФ посредством расчетов разведывательных БПЛА обнаружили на правом берегу Днепра плавсредства ВСУ, на которые проходила погрузка личного состава с целью переброски на левый берег для высадки. Осуществляя наведение и сопровождение дронов в ручном режиме, операторы БЛА ликвидировали все цели, сообщили в ведомстве.