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Якобы из-за угрозы шпионажа. Австралия запретила России строить посольство

16 июня 2023 07:14
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Австралия запретила России строить посольство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого в кратчайшие сроки приняли нужный законопроект.

Якобы из-за угрозы шпионажа. Австралия запретила России строить посольство-1

Таким образом местные власти смогли в одностороннем порядке расторгнуть контракт на аренду участка для строительства посольства. Якобы в целях безопасности и из-за угрозы шпионажа.

Якобы из-за угрозы шпионажа. Австралия запретила России строить посольство-4

Поскольку российское диппредставительство должно было располагаться рядом со зданием парламента Австралии. В свою очередь Москва назвала такое решение преднамеренным и последовательным разрушением отношений двух стран.

# Международная политика # Фотофакт

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