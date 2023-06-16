Якобы из-за угрозы шпионажа. Австралия запретила России строить посольство

Австралия запретила России строить посольство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого в кратчайшие сроки приняли нужный законопроект.

Таким образом местные власти смогли в одностороннем порядке расторгнуть контракт на аренду участка для строительства посольства. Якобы в целях безопасности и из-за угрозы шпионажа.