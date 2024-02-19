Прямой эфир

Германия передала Украине бесполезную военную технику

19 февраля 2024 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Германии разгорается крупный скандал. Как выяснилось, страна передала Украине военную технику, которая оказалась абсолютно бесполезна на поле боя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия передала Украине бесполезную военную технику-1

Дело в том, что у нее настолько слабая броня, что она не способна защитить экипаж и военных от осколков. В отличие от тех же машин, которые находятся на вооружении бундесвера.

Но и это далеко не все. Как стало известно, бюджет на этом потерял громадные деньги. Министерство обороны ФРГ за одну такую машину, которая стоит в среднем 200 тысяч евро, платило ни много ни мало 600 тысяч евро. То есть почти втридорога. Депутаты парламента уже потребовали провести тщательное расследование. И выяснить, почему деньги из и так скудного бюджета бездумно расходуются. Тем более, что сейчас вооруженные силы Германии оснащены гораздо хуже, чем до начала украинского конфликта, так как Берлин передал Киеву немало своего лучшего вооружения.

# Международная политика # Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
В США мужчина взял в заложники собственную семью
19 февраля 2024 08:12

В США мужчина взял в заложники собственную семью

В Украине планируют продать 691 актив РФ, попавший под санкции
19 февраля 2024 07:59

В Украине планируют продать 691 актив РФ, попавший под санкции

17,5 млн туристов посетили Пекин на китайский Новый год
19 февраля 2024 07:51

17,5 млн туристов посетили Пекин на китайский Новый год