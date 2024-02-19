Германия передала Украине бесполезную военную технику

Дело в том, что у нее настолько слабая броня, что она не способна защитить экипаж и военных от осколков. В отличие от тех же машин, которые находятся на вооружении бундесвера.

Но и это далеко не все. Как стало известно, бюджет на этом потерял громадные деньги. Министерство обороны ФРГ за одну такую машину, которая стоит в среднем 200 тысяч евро, платило ни много ни мало 600 тысяч евро. То есть почти втридорога. Депутаты парламента уже потребовали провести тщательное расследование. И выяснить, почему деньги из и так скудного бюджета бездумно расходуются. Тем более, что сейчас вооруженные силы Германии оснащены гораздо хуже, чем до начала украинского конфликта, так как Берлин передал Киеву немало своего лучшего вооружения.