Германия передала Украине бесполезную военную технику

В Германии разгорается крупный скандал. Как выяснилось, страна передала Украине военную технику, которая оказалась абсолютно бесполезна на поле боя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Германии разгорается крупный скандал. Как выяснилось, страна передала Украине военную технику, которая оказалась абсолютно бесполезна на поле боя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что у нее настолько слабая броня, что она не способна защитить экипаж и военных от осколков. В отличие от тех же машин, которые находятся на вооружении бундесвера.
Но и это далеко не все. Как стало известно, бюджет на этом потерял громадные деньги. Министерство обороны ФРГ за одну такую машину, которая стоит в среднем 200 тысяч евро, платило ни много ни мало 600 тысяч евро. То есть почти втридорога. Депутаты парламента уже потребовали провести тщательное расследование. И выяснить, почему деньги из и так скудного бюджета бездумно расходуются. Тем более, что сейчас вооруженные силы Германии оснащены гораздо хуже, чем до начала украинского конфликта, так как Берлин передал Киеву немало своего лучшего вооружения.