Прямой эфир

В Украине планируют продать 691 актив РФ, попавший под санкции

19 февраля 2024 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль заявил на токийской конференции, что Киев намерен реализовать сотни российских активов, попавших под санкции. Об этом пишет РИА Новости.

Он упомянул, что в настоящий момент у них есть 691 такой актив. В марте 2022 года президент Владимир Зеленский издал указ о конфискации российского имущества и активов в Украине, а в августе он заявил, что уже было изъято имущества на 765 миллионов долларов.

Западные страны после начала спецоперации заморозили около половины российских золотовалютных резервов, но до сих пор не разработан никакой механизм перевода этих средств в ЕС или Украине. В Москве назвали эти действия кражей и предостерегли о последствиях для авторитета Запада.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
17,5 млн туристов посетили Пекин на китайский Новый год
19 февраля 2024 07:51

17,5 млн туристов посетили Пекин на китайский Новый год

Генштаб ВС РФ: солдаты НАТО воюют в Украине под видом наемников
19 февраля 2024 07:47

Генштаб ВС РФ: солдаты НАТО воюют в Украине под видом наемников

Минобороны РФ: войска взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке
19 февраля 2024 07:40

Минобороны РФ: войска взяли под полный контроль коксохимический завод в Авдеевке