В Украине планируют продать 691 актив РФ, попавший под санкции

Глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль заявил на токийской конференции, что Киев намерен реализовать сотни российских активов, попавших под санкции. Об этом пишет РИА Новости.

Он упомянул, что в настоящий момент у них есть 691 такой актив. В марте 2022 года президент Владимир Зеленский издал указ о конфискации российского имущества и активов в Украине, а в августе он заявил, что уже было изъято имущества на 765 миллионов долларов.

Западные страны после начала спецоперации заморозили около половины российских золотовалютных резервов, но до сих пор не разработан никакой механизм перевода этих средств в ЕС или Украине. В Москве назвали эти действия кражей и предостерегли о последствиях для авторитета Запада.