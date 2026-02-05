Германия перебросила в Литву дополнительный военный контингент

НАТО продолжает усиливать военное присутствие на восточных рубежах. Так, Германия перебросила в Литву дополнительный контингент. Численность солдат бронетанковой бригады увеличилась в четыре раза и составила почти две тысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 2027 году подразделение должно достичь полной боеготовности, насчитывая почти пять тысяч солдат и офицеров. Основная часть немецких войск в Литве будет находиться в нескольких десятках километров от белорусской границы. Это первое постоянное зарубежное развертывание армии Германии со времен Второй мировой войны.

Себастьян Хартманн, государственный секретарь Германии по вопросам обороны:

Мы демонстрируем свое присутствие на северо-восточном фланге НАТО, и это историческая дата. Я думаю, мы запомним этот день. Я хотел бы отметить, что сейчас здесь находится уже более 1800 солдат, и мы не просто движемся по плану, мы движемся по нему очень быстрыми темпами, и я почти уверен, что бригада будет полностью развернута в течение следующих двух лет.

Немецкая бригада официально приняла командование боевой группой НАТО в Литве, в которую входят подразделения из Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии.