MWM: США и Британия развернули свои танки недалеко от границы с РФ

США и Британия провели танковые учения «Зимний лагерь» в Эстонии, недалеко от границы с РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Military Watch Magazine.

В маневрах участвовали танки Abrams и Challenger2.

Ранее американские военнослужащие тренировались с боевой стрельбой из боевой машины пехоты Bradley в Польше недалеко от Калининградской области.

Москва отмечает растущую активность НАТО вблизи западных границ и заявляет, что не оставит без ответа действия, угрожающие интересам РФ.

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