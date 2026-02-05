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В Раде заявили, что в Киеве не могут решить, кто подпишет соглашение с РФ

05 февраля 2026 10:13
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В Раде заявили, что в Киеве не могут решить, кто подпишет соглашение с РФ-0

Депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что украинский парламент не может определить, кто должен подписывать мирное соглашение с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, даже глава МИД Украины Андрей Сибига не дал ответа, хотя по конституции это обязанность президента. Южанина отметила, что депутаты избегают ответственности.

Она добавила, что в парламенте царят неопределенные настроения. 

Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года, а выборы отменили из-за военного положения и мобилизации.

Фото: pixabay

# Международная политика

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