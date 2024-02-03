Германии необходимо восполнить 20 млрд евро дефицита бюджета

Германия на грани финансовой катастрофы. И ответственность за плачевное состояние экономики лежит на правительстве, считают аналитики. Действующий бюджет страны не выдерживает никакой критики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощь Киеву и антироссийские санкции не прошли бесследно. Теперь, как утверждают специалисты, коалиции придется каким-то образом восполнить финансовый дефицит в размере 20 миллиардов евро, чтобы не выйти за пределы лимита долга. И самый очевидный вариант решения проблемы – это сокращение расходов и субсидий. Согласно прогнозам, это приведет к еще более массовым волнениям жителей страны, которую и так сотрясают протесты фермеров, сотрудников аэропортов, работников общественного транспорта и не только.