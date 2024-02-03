Прямой эфир

Германии необходимо восполнить 20 млрд евро дефицита бюджета

03 февраля 2024 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Германия на грани финансовой катастрофы. И ответственность за плачевное состояние экономики лежит на правительстве, считают аналитики. Действующий бюджет страны не выдерживает никакой критики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германии необходимо восполнить 20 млрд евро дефицита бюджета-1

Помощь Киеву и антироссийские санкции не прошли бесследно. Теперь, как утверждают специалисты, коалиции придется каким-то образом восполнить финансовый дефицит в размере 20 миллиардов евро, чтобы не выйти за пределы лимита долга. И самый очевидный вариант решения проблемы – это сокращение расходов и субсидий. Согласно прогнозам, это приведет к еще более массовым волнениям жителей страны, которую и так сотрясают протесты фермеров, сотрудников аэропортов, работников общественного транспорта и не только.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

Другие новости рубрики

Все новости
Греция пообещала дополнительную помощь протестующим фермерам
03 февраля 2024 08:08

Греция пообещала дополнительную помощь протестующим фермерам

Лондон предлагает союзникам по НАТО отправить в Украину экспедиционный корпус
03 февраля 2024 07:58

Лондон предлагает союзникам по НАТО отправить в Украину экспедиционный корпус

Пустовой: СВО Россию очищает. Но пока не всех это коснулось
02 февраля 2024 20:50

Пустовой: СВО Россию очищает. Но пока не всех это коснулось