Древний коралловый риф нашли возле Галапагосских островов

Древний коралловый риф нашли у Галапагосских островов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытие – дело рук местных ученых. Они изучали глубины Тихого океана и обнаружили риф длиной примерно в два километра. При этом более половины кораллов живые. Удивительно, если учесть, что местные кораллы привыкли к холодной воде. Но оказалось, даже теплые течения их не пугают.

Дэнни Руэда, директор Национального парка Галапагос:

Мы не находили таких больших и развитых коралловых рифов на такой глубине. Этому рифу тысячи лет или больше. Мы нашли нетронутую экосистему, которую никогда не изучали и за которой никогда не наблюдали.