Древний коралловый риф нашли возле Галапагосских островов
Древний коралловый риф нашли у Галапагосских островов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытие – дело рук местных ученых. Они изучали глубины Тихого океана и обнаружили риф длиной примерно в два километра. При этом более половины кораллов живые. Удивительно, если учесть, что местные кораллы привыкли к холодной воде. Но оказалось, даже теплые течения их не пугают.
Дэнни Руэда, директор Национального парка Галапагос:
Мы не находили таких больших и развитых коралловых рифов на такой глубине. Этому рифу тысячи лет или больше. Мы нашли нетронутую экосистему, которую никогда не изучали и за которой никогда не наблюдали.
Галапагосский морской заповедник раньше занимал почти 140 тысяч квадратных километров. В прошлом году его расширили в надежде спасти редкие виды животных и растений. Ведь заповедник создан для защиты подопечных, мигрирующих между Галапагосами и необитаемым островом в Коста-Рике.