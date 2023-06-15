Генерал ВСУ Кривонос заявил, что ошибки Зеленского могут привести к потере Киева

Допущенные президентом Украины Владимиром Зеленским ошибки способны повлечь за собой боестолкновения на подступах к Киеву. Такое мнение выразил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Украина сражается с сильным и мотивированным противником, который имеет немалый опыт, достаточное количество оружия и боеприпасов.

По убеждению генерал-майора, серьезной оплошностью со стороны украинского президента является недооценка потенциальных возможностей своих оппонентов и ложное распределение ресурсов на нужды обороны, что чревато приближением российской армии к Киеву.