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Генерал ВСУ Кривонос заявил, что ошибки Зеленского могут привести к потере Киева

15 июня 2023 14:55
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Допущенные президентом Украины Владимиром Зеленским ошибки способны повлечь за собой боестолкновения на подступах к Киеву. Такое мнение выразил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Украина сражается с сильным и мотивированным противником, который имеет немалый опыт, достаточное количество оружия и боеприпасов. 

По убеждению генерал-майора, серьезной оплошностью со стороны украинского президента является недооценка потенциальных возможностей своих оппонентов и ложное распределение ресурсов на нужды обороны, что чревато приближением российской армии к Киеву.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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