Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по статусу Иерусалима

Новости Израиля. Экстренная специальная сессия по данному вопросу пройдет по инициативе арабских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данный документ стал ответом на решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива. В регионе вспыхнули беспорядки. Вопрос о статусе Иерусалима является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте. Решение Трампа осудили многие исламские и европейские страны.