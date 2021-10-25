«Газ стоит почти 400 евро». Население Латвии пришло в шок от счетов за коммуналку

В Украине из-за высоких цен на энергоресурсы может сорваться отопительный сезон. Прошедшей ночью в большинстве регионов страны столбики термометров опустились ниже 0 °C. И хотя многие города уже отрапортовали о глобальном потеплении, в ряде населенных пунктов тепло появится не раньше середины ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, власть тянет с запуском, чтобы не остаться без газа в разгар морозов. Украина провалила подготовку к зимнему периоду. Запасов голубого топлива объективно не хватает. Вместо необходимых 28 миллиардов кубов есть только 18. И при нынешних ценах сжигать его слишком дорого. Альтернативой может стать уголь. Но и его запасов катастрофически мало. По этой причине в стране остановили работу десятки теплоэлектростанций. В сложившейся ситуации эксперты видят один выход – обратиться за помощью к Беларуси и России.

А в Латвии начало отопительного сезона стало началом конца платежеспособности населения. Цены на газ и электричество за месяц выросли более чем на 50 %. Латвийцам приходят катастрофические счета.

Ну что, электричество у нас стоит космос. Например, у меня было 60 евро, сейчас получила счет – 135 евро. Газ стоит почти 400 евро. Такое чувство, что скоро золото будет дешевле, чем газ. Кто-то вообще знает почему? Что происходит?