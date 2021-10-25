В Мадриде экоактивисты устроили транспортный коллапс

Новости Испании. Начало трудовой недели для жителей Мадрида началось с многокилометровых пробок и опозданий на работу. Транспортный коллапс в испанской столице устроили экоактивисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перекрыв центральную площадь и прилегающие к ней дороги, они устроили флешмоб, призванный обратить внимание властей на проблемы вредных выбросов и изменения климата. Трудно сказать, смогли ли они достичь своей цели, но внимание полиции привлекли точно. Правоохранители быстро очистили улицы от борцов за чистый воздух.