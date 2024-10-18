Движение «Хезболла» объявило о новом этапе эскалации с Израилем

Ливанское движение «Хезболла» объявило о новой интенсификации войны с Израилем. Об этом говорится в заявлении на их канале в Telegram, где отмечается, что дальнейшие действия будут свидетельствовать об этой эскалации. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-служба «Хезболлы» утверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несет значительные потери: около 55 солдат погибли и более 500 получили различные ранения. Они также отмечают, что израильские солдаты получили ранения в результате обстрелов вдоль границы и внутри израильской территории.

Ранее, 7 октября 2023 года, ХАМАС совершил террористическую атаку на Израиль, в результате которой погибло около 1200 человек. В отместку Израиль приступил к операции «Железные мечи» в Газе, установив там полную блокаду.