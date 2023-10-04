Великобритания будет арендовать камеры для своих заключённых в иностранных тюрьмах

По его словам, свободные камеры в стране могут закончиться уже в ближайшие недели. Чтобы решить проблему к 2030 году планируется построить новые тюрьмы, которые смогут принять около 40 тысяч преступников. На это даже выделили 4 миллиарда фунтов. Однако у властей нет времени ждать, когда их построят. Поэтому Министерство юстиции решило арендовать камеры за рубежом.