Прямой эфир

На нелегальном нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии прогремел мощный взрыв – 37 человек погибли

04 октября 2023 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мощный взрыв прогремел на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе на юге Нигерии. Погибли 37 человек. 15 рабочих с сильными ожогами доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На нелегальном нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии прогремел мощный взрыв – 37 человек погибли-1

По данным предварительного расследования, ЧП произошло из-за грубого нарушения технологического процесса и правил безопасности. Отметим, Нигерия является лидером по объемам добычи нефти в Африке, однако большая ее часть расхищается. По данным правительства, за сутки преступные группировки крадут до 400 тысяч баррелей нефти. Затем она перерабатывается в топливо на подпольных производствах.

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пушилин: примерно 500 российских военных находятся в украинском плену
04 октября 2023 09:40

Пушилин: примерно 500 российских военных находятся в украинском плену

Китайская подлодка попала в ловушку для британских судов, погибли 55 моряков
04 октября 2023 09:10

Китайская подлодка попала в ловушку для британских судов, погибли 55 моряков

В Италии пассажирский автобус упал с эстакады на ж/д пути и загорелся – как минимум 21 человек погиб
04 октября 2023 08:45

В Италии пассажирский автобус упал с эстакады на ж/д пути и загорелся – как минимум 21 человек погиб