На нелегальном нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии прогремел мощный взрыв – 37 человек погибли

Мощный взрыв прогремел на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе на юге Нигерии. Погибли 37 человек. 15 рабочих с сильными ожогами доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным предварительного расследования, ЧП произошло из-за грубого нарушения технологического процесса и правил безопасности. Отметим, Нигерия является лидером по объемам добычи нефти в Африке, однако большая ее часть расхищается. По данным правительства, за сутки преступные группировки крадут до 400 тысяч баррелей нефти. Затем она перерабатывается в топливо на подпольных производствах.