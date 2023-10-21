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Число заложников на территории сектора Газа возросло до 210

21 октября 2023 13:43
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ХАМАС удерживает не менее двухсот десяти заложников на территории Газы. Такую информацию озвучил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, пишет РИА Новости. 

Хагари сообщает, что израильская сторона уведомила семьи о 210 похищенных и 307 погибших бойцах ЦАХАЛ. Пресс-секретарь подчеркивает, что данные могут измениться в ближайшее время. Ранее СМИ сообщали, что на территории сектора Газа находятся 203 заложника. 

Накануне из плена были освобождены две гражданки Америки, которые также имеют гражданство Израиля.

# Международная политика

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