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Убит актер Украины из «Возвращения Мухтара» Кухарский, воевавший за ВСУ

08 декабря 2023 11:51
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Актер Василий Кухарский, получивший широкую известность по роли в российском сериале «Возвращение Мухтара» и принимавший участие в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины, умер от тяжелого ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Киевского академического драмтеатра на Подоле. В сентябре Кухарский был ранен. Ему было 42 года. 

Он родился в Житомире, окончил Житомирское музыкальное училище и Киевский национальный университет театра, кино и ТВ. С 2008 года работает в Киевском академическом театре драмы на Подоле. Его фильмография насчитывает 38 ролей.

# Некролог

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