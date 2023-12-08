Убит актер Украины из «Возвращения Мухтара» Кухарский, воевавший за ВСУ

Актер Василий Кухарский, получивший широкую известность по роли в российском сериале «Возвращение Мухтара» и принимавший участие в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины, умер от тяжелого ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Киевского академического драмтеатра на Подоле. В сентябре Кухарский был ранен. Ему было 42 года.

Он родился в Житомире, окончил Житомирское музыкальное училище и Киевский национальный университет театра, кино и ТВ. С 2008 года работает в Киевском академическом театре драмы на Подоле. Его фильмография насчитывает 38 ролей.