Французские рынки опустели – у людей нет денег на новогодний стол

Новости Франции. Во Франции подготовка к Новому году стала настоящей проблемой. Из-за инфляции французы вынуждены сильно экономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рождественских рынках во Франции царит праздничная атмосфера. Однако в этом году покупателей намного меньше. А те, кто все еще может порадовать себя рождественским убранством и ужином, вынуждены тщательно выбирать украшения и блюда. Из-за роста цен многие французы отказались от дорогих деликатесов, а остальные продукты стали покупать в небольших объемах. Ведь в условиях экономического кризиса каждый цент на счету.