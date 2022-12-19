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Французские рынки опустели – у людей нет денег на новогодний стол

19 декабря 2022 06:33
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Новости Франции. Во Франции подготовка к Новому году стала настоящей проблемой. Из-за инфляции французы вынуждены сильно экономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские рынки опустели – у людей нет денег на новогодний стол-1

На рождественских рынках во Франции царит праздничная атмосфера. Однако в этом году покупателей намного меньше. А те, кто все еще может порадовать себя рождественским убранством и ужином, вынуждены тщательно выбирать украшения и блюда. Из-за роста цен многие французы отказались от дорогих деликатесов, а остальные продукты стали покупать в небольших объемах. Ведь в условиях экономического кризиса каждый цент на счету.

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# Экономический кризис # Новости Франции # Фотофакт

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