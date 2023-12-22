Французские фермеры завалили улицы городов навозом в знак протеста

Недовольство жителей растет во Франции. Там неразрешенным остается вопрос с инвестициями в сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры требуют помощи от властей, в первую очередь финансовой. Чтобы привлечь внимание к своему бедственному положению, аграрии в очередной раз завалили улицы французских городов навозом. Неприятный сюрприз получили в Ньоре и Партене. Там горы мусора выросли прямо перед государственными зданиями и супермаркетами. Франция импортирует более дешевую продукцию из стран, где фермеры не связаны таким количеством запретов. Это категорически не устраивает работников местного сельхозсектора.