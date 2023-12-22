Прямой эфир

Хот-дог за 20 евро – на европейских ярмарках резко выросли цены на товары

22 декабря 2023 09:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Финансовые трудности беспокоят жителей всей Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С приближением главных зимних праздников растут цены на рождественских ярмарках. Причем не только на еду.

Хот-дог за 20 евро – на европейских ярмарках резко выросли цены на товары-1

В Будапеште предлагают покататься на колесе обозрения за 11 евро. Это почти 40 белорусских рублей. Ожидаемо выросла стоимость и на готовую продукцию. Перекусить хот-догом в центре венгерской столицы можно за 20 евро. Скачок цен связан с конкуренцией на рынке. К тому же в стране отмечен высокий уровень инфляции. По состоянию на декабрь она составила 24,5 %.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии проговорились для чего нужна ДНР и ЛНР
22 декабря 2023 08:43

В Германии проговорились для чего нужна ДНР и ЛНР

Sohu: в конце декабря РФ начнет готовиться к финальному этапу СВО
22 декабря 2023 08:18

Sohu: в конце декабря РФ начнет готовиться к финальному этапу СВО

577 тыс. жителей сектора Газа исчерпали запасы продовольствия
22 декабря 2023 08:11

577 тыс. жителей сектора Газа исчерпали запасы продовольствия