Хот-дог за 20 евро – на европейских ярмарках резко выросли цены на товары

Финансовые трудности беспокоят жителей всей Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С приближением главных зимних праздников растут цены на рождественских ярмарках. Причем не только на еду.

В Будапеште предлагают покататься на колесе обозрения за 11 евро. Это почти 40 белорусских рублей. Ожидаемо выросла стоимость и на готовую продукцию. Перекусить хот-догом в центре венгерской столицы можно за 20 евро. Скачок цен связан с конкуренцией на рынке. К тому же в стране отмечен высокий уровень инфляции. По состоянию на декабрь она составила 24,5 %.