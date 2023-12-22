К концу декабря командование России приступит к подготовке к завершению военной кампании в Украине. Об этом пишет китайское издания Sohu.

Автор статьи отмечает, что Украина испытывает сложности с оказанием помощи со стороны Запада. К концу 2023 года США, как предполагается, объявит о предоставлении Украине последнего пакета помощи, сразу после чего Россия начнет подготовку к завершающей фазе операции.

Также вызывает сомнение, что Украина сможет продолжить борьбу без поддержки США. Отмечается, что президент Америки Джо Байден отвлечен рейтинговыми проблемами в преддверии президентских выборов, что уменьшает его внимание к украинской проблеме.