В Германии проговорились для чего нужна ДНР и ЛНР

Депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер в беседе с Tagesschau (входит в медиагруппу ARD) отметил важность месторождений лития в Донбассе для энергоперехода Европы. Об этом пишет РИА Новости.

Он выразил обеспокоенность тем, что установление полного контроля России над этой территорией чревато для Германии зависимостью в области разработки электромоторов.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал ФРГ быть готовой к усилению финансовой поддержки Украины в свете изменения международной ситуации.