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В Германии проговорились для чего нужна ДНР и ЛНР

22 декабря 2023 08:43
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Депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер в беседе с Tagesschau (входит в медиагруппу ARD) отметил важность месторождений лития в Донбассе для энергоперехода Европы. Об этом пишет РИА Новости.

Он выразил обеспокоенность тем, что установление полного контроля России над этой территорией чревато для Германии зависимостью в области разработки электромоторов.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал ФРГ быть готовой к усилению финансовой поддержки Украины в свете изменения международной ситуации.

# Международная политика

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