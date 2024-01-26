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Французские аграрии маршем двинулись на Париж

26 января 2024 20:04
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Все больший размах приобретают протесты фермеров в Европе. Французские аграрии маршем двинулись на Париж, блокируя автострады на подступах к столице. Организаторы планируют провести массовые акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские аграрии маршем двинулись на Париж-1

Главные требования – сохранить льготы для фермеров и уменьшить импорт дешевых продуктов. Участники митингов продолжают заваливать навозом главные площади крупных городов и территории у правительственных зданий, пытаясь таким образом привлечь внимание властей. Митингующие требуют начала переговоров и скорейшее разрешение ситуации.

Французские аграрии маршем двинулись на Париж-4

Мы искренне надеемся получить ответ. Это ненормально, когда приходится делать все это. Но если предложенные меры не смогут решить наши проблемы, то мы сделаем все для увеличения сил протеста.

Французские аграрии маршем двинулись на Париж-7

Французские фермеры протестуют вторую неделю. В некоторых регионах уже переходят к радикальным мерам. Так, в Ажене уличные демонстрации переросли в беспорядки. У здания местной префектуры протестующие подожгли снопы сена, шины и мусор.

Французское правительство пока не пытается решить проблему своих же граждан. Вероятность того, что ситуация может выйти из-под контроля, крайне высока. Причем на что способны недовольные французы, истории уже известно. Эксперты не исключают, что фермеры перейдут к методам «желтых жилетов».

# Акции протеста # Новости Франции

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