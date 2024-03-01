Франция увеличивает военные расходы до 2% ВВП

Несмотря на плачевное состояние экономики, Европа продолжает тратить огромные деньги на военные нужды. Так, Франция планирует в этом году увеличить эту статью расходов до 2 % ВВП. С таким обещанием выступил министр обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом Франция достигнет поставленной НАТО цели. Стоит отметить, что выйти на такие показатели республика планировала лишь в 2025-м. В настоящий момент на вооруженные силы выделяют почти 44 миллиарда евро, что составляет 1,9 % ВВП. Однако французский президент заявил, что в парламенте сейчас рассматривается закон о военном планировании, благодаря которому оборонный бюджет даже превысит 2 % ВВП.