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В ЕС растёт число разорившихся компаний

01 марта 2024 07:03
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Пока еврочиновники озабочены тем, как угодить НАТО, в ЕС растет число разорившихся компаний. Об этом свидетельствует отчет Евростата. По данным ведомства, количество фирм, заявивших о банкротстве в четвертом квартале 2023 года, выросло почти на 4,5 % относительно аналогичного периода 2022-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС растёт число разорившихся компаний-1

Самое значительно сокращение зафиксировано в сферах транспорта, складских услуг, а также торговли. Выросло число несостоятельных компаний даже в ранее благополучных отраслях, например, IT. По мнению аналитиков Евростата, фирмы не выдержали растущих цен на энергоносители и топливо, а также резкого падения покупательской способности и спроса на продукцию.

# Кризис в ЕС

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