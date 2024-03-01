В ЕС растёт число разорившихся компаний

Пока еврочиновники озабочены тем, как угодить НАТО, в ЕС растет число разорившихся компаний. Об этом свидетельствует отчет Евростата. По данным ведомства, количество фирм, заявивших о банкротстве в четвертом квартале 2023 года, выросло почти на 4,5 % относительно аналогичного периода 2022-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.