Прямой эфир

Великобритания столкнулась с нехваткой овощей

25 февраля 2023 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Британские супермаркеты ограничили продажу овощей. В некоторых сетевых магазинах закупиться ими можно всего на три фунта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дефицит заметен даже наглядно: полки магазинов знатно поредели.

Великобритания столкнулась с нехваткой овощей-1

Власти королевства утверждают, что нехватка овощей связана с тем, что некоторые местные теплицы перестали работать из-за высоких цен на электроэнергию. Усугубила ситуацию также непогода в Европе и Африке, в частности в Марокко, Нидерландах и Испании. Именно эти страны – ключевые поставщики овощей для Британии в зимний период.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Торговля # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уровень безработицы в Польше растёт третий месяц подряд
25 февраля 2023 13:15

Уровень безработицы в Польше растёт третий месяц подряд

Выдры кувыркаются в снегу, а белые медведи катаются с горки. Кадры из зоопарка США после снежной бури
25 февраля 2023 12:52

Выдры кувыркаются в снегу, а белые медведи катаются с горки. Кадры из зоопарка США после снежной бури

Украина приняла первую партию польских танков «Леопард 2»
25 февраля 2023 12:51

Украина приняла первую партию польских танков «Леопард 2»