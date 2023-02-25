Великобритания столкнулась с нехваткой овощей

Новости Великобритании. Британские супермаркеты ограничили продажу овощей. В некоторых сетевых магазинах закупиться ими можно всего на три фунта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дефицит заметен даже наглядно: полки магазинов знатно поредели.

Власти королевства утверждают, что нехватка овощей связана с тем, что некоторые местные теплицы перестали работать из-за высоких цен на электроэнергию. Усугубила ситуацию также непогода в Европе и Африке, в частности в Марокко, Нидерландах и Испании. Именно эти страны – ключевые поставщики овощей для Британии в зимний период.