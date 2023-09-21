Франция отказалась принимать мигрантов с острова Лампедуза без веской причины

Новости Франции. Франция не будет принимать мигрантов с итальянского острова Лампедуза без веской причины, позволяющей им получить статус беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил министр внутренних дел страны, за последние несколько дней на остров, расположенный ближе к берегам Северной Африки, чем к материковой Италии, прибыли более 7 000 человек. А это даже больше, чем население Лампедузы. Начались беспорядки, местные власти объявили режим ЧП.