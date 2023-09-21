Зеленский в Совбезе ООН озвучил два условия для завершения конфликта в Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций назвал два требования к Российской Федерации для прекращения боевых действий, передает РИА Новости.

Президент Украины потребовал вывести войска РФ с земель «в пределах Украины 1991 года», а также вернуть стране контроль над экономической зоной в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

Глава внешнеполитического российского ведомства Сергей Лавров, выступая также на Совбезе ООН, ответил на призывы украинского лидера. Он задал вопрос, знакомы ли политики Запада, которые поддерживают такие предложения киевских властей, что конкретно в Киеве собираются сделать с жителями своих бывших территорий. Лавров напомнил, что в адрес этих людей со стороны Украины неоднократно звучали угрозы смерти.

Глава российского МИД также обратил внимание, что РФ не отказывается от мирных переговоров. Если бы Америка этого хотела, то давно бы уже дала команду киевским властям отменить запрет на диалог с Россией, который Зеленский принял на законодательном уровне.

