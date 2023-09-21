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Шольц выступал на Генассамблее ООН перед полупустым залом

21 сентября 2023 06:41
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник, 20 сентября, произносил речь на 78-й сессии Генассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке при пустом зале. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Bild.

Издание аргументирует это тем, что выступление Шольца было поздним по времени. Порядок очереди для каждого государства строго регламентирован. В зале, когда очередь дошла до канцлера Германии, уже практически никого не осталось. Сообщается, что сам Шольц после выступления также вышел из зала и не стал слушать речь премьера Японии, который был следующим. 

Bild обращает внимание, что несмотря на полупустой зал, обращение Шольца не будет проигнорировано международным сообществам. 

Неделя высокого уровня 78-й Генассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке 19 сентября. 

# Международная политика # Олаф Шольц

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