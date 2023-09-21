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Польша больше не поставляет оружия Украине

21 сентября 2023 06:13
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Варшава отказалась от поставок любых вооружений Киеву. Такое заявление сделал польский премьер Моравецкий, передает  ТАСС со ссылкой на телеканал Polsat.  

В интервью на вопрос будет ли продолжена поддержка Киева в военном плане поставками вооружений, Моравецкий обозначил, что поставки приостановлены, а сама страна вооружается самым современным оружием. Глава польского правительства отметил, что страна действует по принципу «хочешь мира – готовься к войне», потому сделаны масштабные запасы вооружений. 

# Международная политика # Матеуш Моравецкий

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