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Франция готовится ко всеобщей забастовке

18 октября 2022 09:32
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Новости Франции. Франция готовится ко всеобщей забастовке. Ее сегодня, 18 октября, объявили профсоюзы страны, требуя повышения зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидаются проблемы в работе общественного транспорта, возможны отмены занятий в школах и университетах, стачка может сказаться даже на работе больниц.

Франция готовится ко всеобщей забастовке-1

Акции протеста не прекращаются во Франции уже несколько дней. В воскресенье, 16 октября, по улицам городов лозунгами против роста стоимости жизни прошли многотысячные колонны демонстрантов. А работники нефтеперерабатывающих заводов бастуют уже три недели. Это вызвало дефицит топлива на заправках и недовольство миллионов водителей, которые тратят кучу времени на поиск бензина и стояние в очередях.

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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