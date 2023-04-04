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МИД КНР: Китай готов к диалогу с Евросоюзом по украинскому кризису

04 апреля 2023 10:13
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Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай готов к переговорам с ЕС, чтобы найти политическое решение украинского конфликта.

Она надеется, что Евросоюз проявит «стратегическую независимость и политическую мудрость», пишет РИА Новости. Ранее, Урсула Фон дер Ляйен заявляла о необходимости Китая сыграть «конструктивную» роль в решении украинского вопроса, утверждая, что КНР может оказать политическое воздействие на РФ.

Мао Нин заявила, что КНР не занимает ничьей позиции в украинском конфликте. Также Китайская Народная Республика активно агитирует за прекращение огня.

# Международная политика

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