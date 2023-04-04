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Худший результат с момента создания Чешской Республики – бюджету страны не достаёт 7 млрд евро

04 апреля 2023 11:24
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В Чехии возник рекордный дефицит бюджета. Как заявил министр финансов, казне не достает 166 миллиардов крон – это более семи миллиардов евро. По его словам, это худший результат первого квартала года с момента создания Чешской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Худший результат с момента создания Чешской Республики – бюджету страны не достаёт 7 млрд евро-1

Основной причиной стало падение экономики и возросшие расходы. Только на социальные выплаты и помощь жителям в оплате электроэнергии пошло более четырех миллиардов евро. Минфин надеется, что во второй половине года ситуация исправится, если снизятся цены на энергоносители и вырастут поступления в бюджет.

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# Экономический кризис # Новости Чехии # Фотофакт

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