Худший результат с момента создания Чешской Республики – бюджету страны не достаёт 7 млрд евро

В Чехии возник рекордный дефицит бюджета. Как заявил министр финансов, казне не достает 166 миллиардов крон – это более семи миллиардов евро. По его словам, это худший результат первого квартала года с момента создания Чешской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной причиной стало падение экономики и возросшие расходы. Только на социальные выплаты и помощь жителям в оплате электроэнергии пошло более четырех миллиардов евро. Минфин надеется, что во второй половине года ситуация исправится, если снизятся цены на энергоносители и вырастут поступления в бюджет.