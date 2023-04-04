Эксперты: процесс отказа от доллара уже необратим и дело лишь во времени

Мир совсем скоро может полностью отказаться от доллара. Многие страны уже это сделали, и процесс неизбежен. Об этом сообщило авторитетное французское издание, ссылаясь на мнение экспертов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди основных причин такой динамики эксперты называют использование Америкой валюты в качестве оружия. Как инструмент экономического давления на другие государства. Поэтому Вашингтон, сам того не ожидая, запустил всемирное движение за свержение доллара. Конечно, это не произойдет в одночасье. Но, по мнению экспертов, процесс необратим и дело лишь во времени. Некоторые государства, как например Саудовская Аравия, сокращают расчеты в долларах. Страны БРИКС планируют создать собственную валюту для финансирования своей торговли. А Китай уже разработал свою собственную электронную систему межбанковских расчетов.