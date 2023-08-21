Financial Times: Китай предложит БРИКС стать конкурентом G7

Китай может предложить странам БРИКС выступить в качестве конкурента группы G7, пишет Financial Times, передает РИА Новости.

КНР желает, чтобы БРИКС стал полноправным соперником «Большой семерки», так как лидеры стран группы обсуждают крупнейшее за более чем десятилетие расширение группы.

Однако в отношениях между Китаем и Индией растет противоречие по вопросам расширения БРИКС. Саммит организации будет проходить в Йоханнесбурге 22-24 августа, в нем будут участвовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сообщается, президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но в последнее время не менее 19 стран выразили желание присоединиться к этому экономическому блоку.

