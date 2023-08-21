Минобороны РФ: в Подмосковье пресечена атака украинского БПЛА

В Москве и Московской области удалось не допустить теракта, запланированного Киевом с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС.

БПЛА был своевременно замечен и обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы, затем упал в безлюдной местности. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Курске украинский беспилотник нанес удар по железнодорожному вокзалу. Как сообщалось, в результате возник пожар и 5 человек получили легкие ранения от разлета осколков стекла. Кроме того, 19 августа около 10:00 по московскому времени на территории военного аэродрома в Новгородской области был осуществлен теракт с применением БПЛА типа «коптер». В ходе инцидента в местах базирования боевых самолетов начался пожар, который оперативно устранили пожарные. В Министерстве обороны РФ сообщили, что поврежден один самолет, пострадавших нет.