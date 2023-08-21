Лесной пожар на Тенерифе вышел из-под контроля

Лесной пожар полыхающий на испанском острове Тенерифе вышел из-под контроля. Об этом вынуждены заявить местные власти. Несмотря на усилия около 300 пожарных, пламя продолжает распространяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экстренных служб, периметр возгораний превышает 40 километров. Эвакуация объявлена в 20 районах острова, свои дома покинули более 12 тысяч человек. Огонь вплотную подобрался к популярным курортам.