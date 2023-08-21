Собянин: ПВО уничтожила украинский БПЛА при попытке подлета к Москве

В Москве при приближении к столице силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин, передает РИА Новости. Он при этом отметил, что разрушений и жертв нет.

Ранее в Курске был нанесен удар по железнодорожному вокзалу украинским беспилотником. По имеющимся данным, в результате вспыхнул пожар и 5 человек пострадали от разлетевшихся осколков стекла. Помимо этого, 19 августа около 10:00 по московскому времени на территории военного аэродрома в Новгородской области был осуществлен террористический акт с использованием БПЛА типа «коптер». В ходе случившегося в местах базирования боевых самолетов произошло возгорание, с которым оперативно справились пожарные. В Минобороны России сообщалось, что поврежден один самолет, пострадавших нет.