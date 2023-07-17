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Forbes: всего один российский танк сумел остановить атаку ВСУ

17 июля 2023 07:37
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Всего один российский танк сумел сдержать атаку украинских военных. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс, передает РИА Новости.

Предполагалось, что армия Украины будет использовать тактику стремительного боя с использованием легких и тяжелых образцов техники. Части морской пехоты ВС Украины опережали свои танки, лишив себя необходимой огневой поддержки. В этот же момент появился один русский танк и пресек атаку. Американский журналист удивился тому, что танкисты смогли справиться с более многочисленными и быстроходными силами украинцев. 

Как подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, именно благодаря смелости российских солдат и грамотной организации войск удалось остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Попытки украинской стороны перейти в наступление не увенчались успехом, армия ВСУ понесла большие потери.

# Оружие и боеприпасы

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