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Еврокомиссия рекомендовала гражданам обзавестись запасами на трое суток

01 ноября 2024 06:28
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Еврокомиссия рекомендовала жителям стран Cоюза обзавестись запасами самого необходимого на трое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия рекомендовала гражданам обзавестись запасами на трое суток-2

Готовиться советуют на случай кризисных ситуаций, таких как кибератаки и диверсии. Брюссель также выступает за создание единого европейского рынка оборонной продукции. Это, по мнению аналитиков, превратит ЕС из политического и экономического сообщества в новый военный блок коллективного Запада.

# Кризис в ЕС

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