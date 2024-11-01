Еврокомиссия рекомендовала гражданам обзавестись запасами на трое суток

Санеи: кризис на Ближнем Востоке вызван вмешательством стран, которые сами не находятся в этом регионе

Еще раз хотел бы отметить, мы не поддерживаем никакого расширения конфликта, но мы готовы ответить на любую провокацию, готовы защищать свой суверенитет, свою независимость и свою территорию.