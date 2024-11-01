Еврокомиссия рекомендовала гражданам обзавестись запасами на трое суток

Еврокомиссия рекомендовала жителям стран Cоюза обзавестись запасами самого необходимого на трое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еврокомиссия рекомендовала жителям стран Cоюза обзавестись запасами самого необходимого на трое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Готовиться советуют на случай кризисных ситуаций, таких как кибератаки и диверсии. Брюссель также выступает за создание единого европейского рынка оборонной продукции. Это, по мнению аналитиков, превратит ЕС из политического и экономического сообщества в новый военный блок коллективного Запада.