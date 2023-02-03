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Вучич: отказавшись вводить санкции против России, Сербия осталась без союзников на Западе

03 февраля 2023 06:10
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Новости Сербии. Отказавшись вводить санкции против России, Сербия осталась без союзников на Западе. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вучич: отказавшись вводить санкции против России, Сербия осталась без союзников на Западе-1

По его словам, честная и ответственная позиция Белграда, а также способность объективно оценивать события в зоне украинского конфликта сделали из его страны фактически изгоя – теперь никто в Евросоюзе не воспринимает Сербию как союзника. При этом Вучич убежден, что нужно сформировать собственную стратегию и принимать решения без советников из-за рубежа. По этой причине сербский лидер заявлял о сохранении военного нейтралитета и нежелании вступать в НАТО.

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# Международная политика # Александр Вучич # Фотофакт

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