Вучич: отказавшись вводить санкции против России, Сербия осталась без союзников на Западе

Новости Сербии. Отказавшись вводить санкции против России, Сербия осталась без союзников на Западе. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, честная и ответственная позиция Белграда, а также способность объективно оценивать события в зоне украинского конфликта сделали из его страны фактически изгоя – теперь никто в Евросоюзе не воспринимает Сербию как союзника. При этом Вучич убежден, что нужно сформировать собственную стратегию и принимать решения без советников из-за рубежа. По этой причине сербский лидер заявлял о сохранении военного нейтралитета и нежелании вступать в НАТО.