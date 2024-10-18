ЕС ужесточает миграционный контроль на границах РБ и РФ

Европейский союз ужесточает контроль за миграцией на границе с Россией и Беларусью. Об этом пишет ТАСС.

В итоговом заявлении саммита сказано, что действия этих стран разрушают европейские идеалы и требуют принятия исключительных мер для контроля внешних границ.

ЕС готов помочь пограничным странам бороться с миграцией, чтобы прекратить ее использование в политических целях. Совет ЕС теперь примет на министерском уровне конкретных мер по усилению контроля над миграцией.

Ранее прибалтийские страны и Польша обвинили Россию и Беларусь в отправке мигрантов, применяя жесткие меры противодействия, включая физическое выдворение беженцев. Они отвергают нарушения прав человека и утверждают, что имеют дело с заполитизированной миграцией.