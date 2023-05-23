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GT: США готовы устроить конец света ради сохранения господства

23 мая 2023 11:39
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США готовы поставить весь мир на грань катастрофы, чтобы сохранить свое господство, пишет РИА Новости со ссылкой на Global Times. 
 
Издание подчеркивает, что страны Восточной Азии не должны попадаться на провокации США, которые стремятся превратить этот регион во вторую Украину. Они также не должны поддаваться ложным обещаниям «неудачливого покровителя» (США), который решительно стремится добиться своих целей или распространять хаос по всему миру. Анализ недавней встречи G7 показывает, что участники поддерживают Киев из-за опасений перед Белым домом и возможных санкций со стороны последнего.

# Международная политика

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