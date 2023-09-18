«Это всё страшно, но это надо прикрыть». Эксперт о случаях изъятия детей украинских беженцев из семей в Европе

Очередной скандал разгорелся в демократичной Европе. На этот раз его участниками стали украинские беженцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни семей, которые переехали в страны ЕС, лишились своих детей – их просто забирают органы опеки. Информацию обнародовала крупнейшая британская медиакорпорация.

Зафиксировано не менее 240 подобных случаев. Антирекорд установила Польша. Там из украинских семей изъяли 75 детей. 11 семей пострадали в Польше, еще семь – в Италии. Не редкость подобные случаи и в Германии. Отмечается, что поводы лишить ребенка родителей абсолютно разные. Нередко они связаны с разницей в европейском и украинском законодательствах, которую не до конца понимают украинские семьи и опекуны. Поводом может стать и пропуск учебных занятий без уважительной причины или самостоятельное нахождение ребенка дома.