«Это всё страшно, но это надо прикрыть». Эксперт о случаях изъятия детей украинских беженцев из семей в Европе
Очередной скандал разгорелся в демократичной Европе. На этот раз его участниками стали украинские беженцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни семей, которые переехали в страны ЕС, лишились своих детей – их просто забирают органы опеки. Информацию обнародовала крупнейшая британская медиакорпорация.
Зафиксировано не менее 240 подобных случаев. Антирекорд установила Польша. Там из украинских семей изъяли 75 детей. 11 семей пострадали в Польше, еще семь – в Италии. Не редкость подобные случаи и в Германии. Отмечается, что поводы лишить ребенка родителей абсолютно разные. Нередко они связаны с разницей в европейском и украинском законодательствах, которую не до конца понимают украинские семьи и опекуны. Поводом может стать и пропуск учебных занятий без уважительной причины или самостоятельное нахождение ребенка дома.
Во Франции, например, до 12-ти лет дети должны быть в присутствии родителей. Однако, как рассказывают те, кто столкнулся с такой ситуацией, соцслужбы безосновательно обвиняют родителей в подозрительном поведении, которое якобы создает угрозы для ребенка. Так, в Германии поводом забрать девочку с инвалидностью из семьи стала сонливость матери. Но на фоне происходящего страны Запада не стесняются поливать грязью Беларусь, обвиняя нас в воровстве детей, которые приезжают на отдых из пострадавших от военного конфликта регионов.
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Все, что пытаются на Западе раскрутить, это способ прикрыть свои преступления относительно детей. Потому что насколько там развивается именно проблема с детьми, именно воровство детей, продажа детей, замена, подмена семей, изъятие детей из семей – это все страшно, но это надо прикрыть, надо найти врага, поэтому из Беларуси пытаются такого врага и сделать для того, чтобы не было видно своих хвостов в этом вопросе. А Беларусь всегда была страной для детей. Мы идем своим путем, путем дружбы. Наша страна всегда принимала детей из многих стран для оздоровления, отдыха, просто даже для такого культурного детского обмена.