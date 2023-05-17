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Электрическая лодка успешно завершила испытания в Италии

17 мая 2023 12:16
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Новости Италии. Электрическая лодка успешно завершила испытания на озере Лаго-Маджоре в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корпус судна сделан из углеводородного волокна. Высота подводного крыла – полметра, длина катера – семь. Разогнаться судно может до 50 узлов, а это больше 90 км/ч. Питание мотора идет от аккумулятора.  

Электрическая лодка успешно завершила испытания в Италии-1

Джанмарко Казираги, штурман:
Лодка очень мощная. Вы действительно должны быть осторожны. На прямой она разгоняется очень быстро. Нужно быть аккуратным. Особенно при обгоне.  

Электрическая лодка успешно завершила испытания в Италии-4

Именно на таком транспорте будут соревноваться участники новых лодочных гонок. Их уже одобрил Международный союз водно-моторного спорта. За призовые места поспорят 12 команд. В течение сезона они будут набирать очки. У кого баллов больше, тот и выйдет в финал. Ну а победить в нем сможет только одна команда.  

# Спортивные соревнования # Новости Италии # Фотофакт

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