Электрическая лодка успешно завершила испытания в Италии

Новости Италии. Электрическая лодка успешно завершила испытания на озере Лаго-Маджоре в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корпус судна сделан из углеводородного волокна. Высота подводного крыла – полметра, длина катера – семь. Разогнаться судно может до 50 узлов, а это больше 90 км/ч. Питание мотора идет от аккумулятора.

Джанмарко Казираги, штурман:

Лодка очень мощная. Вы действительно должны быть осторожны. На прямой она разгоняется очень быстро. Нужно быть аккуратным. Особенно при обгоне.