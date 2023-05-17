Электрическая лодка успешно завершила испытания в Италии
Новости Италии. Электрическая лодка успешно завершила испытания на озере Лаго-Маджоре в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корпус судна сделан из углеводородного волокна. Высота подводного крыла – полметра, длина катера – семь. Разогнаться судно может до 50 узлов, а это больше 90 км/ч. Питание мотора идет от аккумулятора.
Джанмарко Казираги, штурман:
Лодка очень мощная. Вы действительно должны быть осторожны. На прямой она разгоняется очень быстро. Нужно быть аккуратным. Особенно при обгоне.
Именно на таком транспорте будут соревноваться участники новых лодочных гонок. Их уже одобрил Международный союз водно-моторного спорта. За призовые места поспорят 12 команд. В течение сезона они будут набирать очки. У кого баллов больше, тот и выйдет в финал. Ну а победить в нем сможет только одна команда.