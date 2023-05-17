В США определили победителя Вестминстерского дог-шоу

Новости США. В Нью-Йорке определили победителя Вестминстерского дог-шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшим из лучших стал вандейский бассет-гриффон по кличке Бадди. Он обошел более 3 000 соперников и стал первым представителем породы, завоевавшим такой высокий титул.

Гейл Миллер Бишер, директор Вестминстерского клуба собаководов:

Приз нашего клуба – это не деньги. Это престиж и честь, и это историческое событие. То есть оно становится частью истории в мире собак и в нашей культуре.