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В США определили победителя Вестминстерского дог-шоу

17 мая 2023 12:15
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Новости США. В Нью-Йорке определили победителя Вестминстерского дог-шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшим из лучших стал вандейский бассет-гриффон по кличке Бадди. Он обошел более 3 000 соперников и стал первым представителем породы, завоевавшим такой высокий титул.  

В США определили победителя Вестминстерского дог-шоу-1

Гейл Миллер Бишер, директор Вестминстерского клуба собаководов:
Приз нашего клуба – это не деньги. Это престиж и честь, и это историческое событие. То есть оно становится частью истории в мире собак и в нашей культуре.  

В США определили победителя Вестминстерского дог-шоу-4

В дог-шоу участвовали собаки 210 пород. Соревнования были разделены на семь категорий. В конце лидеры состязались в суперфинале. А чествование победителю проводилось на смотровой площадке Эмпайр-стейт-билдинг.  

# Животные # Новости США # Фотофакт

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