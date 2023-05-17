Сёстры из Боснии и Герцеговины создали дома хоббитов

Новости Боснии и Герцеговины. Дом хоббитов вырос на холмах Боснии и Герцеговины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тематическая площадка разместилась всего в 40 километрах от столицы. Что также поможет привлечь гостей, надеются организаторы. Кстати, создатели проекта – сестры Миличевич.

Ведрана Миличевич, автор проекта: Мы приняли решение построить небольшую деревню. Здесь мы искали вдохновение, здесь рождались наши идеи. Надеюсь, это будет интересно и посетителям тоже.

Над проектом сестры работали вместе, но каждая из девушек получила возможность один дом украсить так, как хочет. Например, этот напоминает о деревне, в которой одна из сестер Липа провела большую часть детства. А этот дом больше похож на пещеру. Он украшен сталактитами. А недостроенные здания, работы в которых завершатся уже скоро, названия получат в честь местных достопримечательностей.